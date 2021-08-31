СМИ: Facebook планирует снизить акцент на политическом контенте в соцсети

ТАСС, 31 августа. Американская компания Facebook планирует объявить о новых мерах, касающихся информации политического содержания в своей соцсети. Компания намерена снизить акцент на таких постах в новостной ленте, основываясь на отрицательных отзывах пользователей. Об этом во вторник сообщил портал Axios.

Facebook будет ранжировать публикации, появляющиеся в новостной ленте, таким образом, чтобы снизить вероятность того, что пользователь поделится тем или иным материалом или прокомментирует его. Вместо этого в компании намерены акцентировать другие способы получения обратной связи со стороны пользователей, например участие в опросах.

Как отмечает Axios, изменения могут повлиять на посещаемость страниц новостных порталов, которые публикуют большое количество материалов политического характера.

Также в Facebook намерены расширить начатый в феврале эксперимент по сокращению числа публикаций политического содержания и собираются включить в него, помимо жителей США, Канады, Бразилии и Индонезии, пользователей из Коста-Рики, Швеции, Испании и Ирландии. Указанные ограничения не затрагивают информацию, распространяемую государственными структурами, без изменений также останется количество публикаций местных и федеральных органов здравоохранения, касающихся распространения коронавируса.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.