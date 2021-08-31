В РФ могут появиться "умные" участковые пункты полиции с системой распознания преступников

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Так называемые умные участковые пункты полиции, включающие спутниковые системы и системы распознания преступников, могут появиться в России. О проработке их создания сообщил во вторник начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.

"Нашим главком совместно с заинтересованными подразделениями министерства прорабатывается возможность создания так называемых умных участковых пунктов полиции, позволяющих позиционировать их как инновационные помещения органов внутренних дел", - процитировал Давыдова информационный портал "МВД медиа".

По словам Давыдова, "умный" участковый пункт полиции, помимо компьютерной техники, будет включать современные средства связи, в том числе спутниковые системы для отдаленной местности, и систему идентификации правонарушителей с использованием оперативно-справочных учетов. Кроме того, планируется оснастить их системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением, в том числе с возможностью удаленного подключения к АПК "Безопасный город".

"Вместе с тем никакое техническое оснащение не заменит личного общения участкового с населением", - подчеркнул начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. В связи с этим, по его словам, также необходимо повышать профессиональные навыки сотрудников, формировать их индивидуальные качества. Решение важнейшего вопроса интеллектуализации участковых уполномоченных полиции в перспективе должно оказать влияние на повышение их профессионального статуса, резюмировал Давыдов.

В настоящее время служба участковых уполномоченных полиции насчитывает более 50 тыс. сотрудников. Они раскрывают почти четверть всех зарегистрированных в России преступлений. По линии ответственности МВД России ежегодно рассматривается порядка 13 млн обращений граждан, ведется профилактическая работа с более чем миллионом лиц, состоящих на различных видах профилактических учетов.