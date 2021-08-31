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Почти 50% работников отелей и санаториев Крыма привились от коронавируса

В курортной сфере республики задействовано в общей сложности порядка 40 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса нового типа централизованно прошли около половины работников отелей и санаториев Крыма, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

В курортной сфере республики задействовано в общей сложности порядка 40 тыс. человек, таким образом централизованно привились порядка 45%. "На сегодня более 18 тыс. сотрудников объектов размещений прошли вакцинацию только централизованным способом, не считая самостоятельной вакцинации в поликлиниках", - сказал Волченко.

Он отметил, что "несмотря на максимальную загрузку в июне - августе, отели и санатории не допустили ни единой серьезной проблемы или вспышки новой коронавирусной инфекции".

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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