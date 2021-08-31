Прогноз по заболеваемости ковидом осенью во многом будет зависеть от вакцинации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прогноз по ситуации с коронавирусом в России на осень будет во многом зависеть от отношения людей к вакцинации, в случае пассивного отношения к ней может произойти рост числа заражений. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции журналистам главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ.

"Очень сложно прогнозировать. Я думаю, что прогноз сезонный во многом будет зависеть в первую очередь от позиции граждан в отношении вакцинации. Если она будет пассивная, то, очевидно, что в сезон будет увеличение. Я не буду говорить, волна или не волна, но обычно сезонная заболеваемость есть, и мы ее видели в марте, осенью прошедшего года. Если к вакцинации также будут многие скептически относиться, то у нас опять будет работа, опять будет разворачивание дополнительных коек и будет большое количество больных на ИВЛ", - сказал он.

По мнению Проценко, российское общество и сами врачи устали от ситуации, связанной с пандемией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 217,1 млн человек, свыше 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 918 965 случаев заражения, выздоровели 6 181 054 человека, умерли 183 224. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.