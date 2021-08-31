Два новых лицея почти на 3 тыс. мест откроются в Казани 1 сентября

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Две новые школы откроются в Казани первого сентября, они смогут принять в общей сложности 2 745 учеников. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства экономики Татарстана.

"В жилом районе "Салават Купере" двери для своих учеников откроет лицей № 188 "Бионика" на 1 244 места, построенный в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", а в жилом комплексе ART City - лицей "Унбер" на 1 501 место, строительство которого осуществлено в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда", - сообщили в пресс-службе.

Оба лицея многопрофильные, в которых созданы современные условия для получения качественного образования: учебные кабинеты и лаборантские оснащены удобной мебелью и необходимым оборудованием. В школах построены бассейны, а спортивные залы оборудованы тренажерами. Также в лицеях есть зоны для отдыха в свободное время: это школьные рестораны и коворкинг-зоны, в коридорах установлены диваны, благоустроены прилегающие территории.

Помимо двух новых лицеев в Казани, двери вновь откроет полностью реконструированная гимназия № 175. После вооруженного нападения на это учебное заведение последовало распоряжение президента Татарстана Рустама Минниханова полностью перестроить школу, чтобы ничего не напоминало детям о трагедии. В обновленной гимназии появился бассейн, новая библиотека, коворкинг-зона и новые спортивные площадки.