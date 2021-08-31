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Проценко: работу над правовой базой телемедицины надо вести с развитием санавиации

Это поможет улучшить качество оказания помощи пациенту, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совершенствование правовой базы телемедицины необходимо вести параллельно с развитием санитарной авиации в России. Это поможет улучшить качество оказания помощи пациенту, сообщил во вторник на пресс-конференции главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

Как сообщил 24 августа президент РФ Владимир Путин, правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию.

"Параллельно с санавиацией, конечно, необходимо усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины, потому что взаимоотношение между двумя докторами, в центре которого пациент, которого нужно эвакуировать, - это все комплексная проблема, которую нужно решать", - сказал Проценко.

Ранее он отмечал, что опыт ХМАО в части организации санитарной авиации и создания необходимых условий для оказания медицинской помощи можно тиражировать на другие регионы России.

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РоссияПроценко, Денис Николаевич
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