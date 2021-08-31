Росздравнадзор в Северной Осетии заявил о снижении темпов вакцинации

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Северной Осетии за последнюю неделю снизились на 150 случаев, имеющиеся мощности для вакцинации задействованы на 8,7%, сообщила во вторник в ходе заседания республиканского оперативного штаба руководитель управления Росздравнадзора по Северной Осетии Ольга Давыдова.

"Удельный темп вакцинации - 132 в день на 100 тыс. населения, по РФ этот показатель - 206. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей отмечено снижение темпов вакцинации на 150 случаев. Среднее число вакцинированных в день составило 549 человек. Используется 8,7% от имеющейся мощности", - сказала Давыдова.

По ее словам, в настоящее время доля вакцинированных от численности взрослого населения в регионе составляет 24,2% при среднероссийском показателе 37,4%. "Вакцинация лиц старше 60 лет - 17,5%, в России этот показатель в два раза выше - 36,2%", - добавила она.

Врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев на заседании оперштаба отметил, что за весь период вакцинации в республику было доставлено 193 тыс. комплектов вакцин. "Свободное количество - около 60 тыс. То есть вакцины очень много, но, к сожалению, темпы вакцинации у нас снижаются. Главврачам даны поручения активизировать эту работу", - сказал Тебиев.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Северной Осетии зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии - 20 тыс. 943 человека, из них 491 человек умер. В настоящее время на лечении в стационарах находится 765 человек 65 были госпитализированы за последние сутки.