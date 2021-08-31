Роспотребнадзор и ВОЗ проводят виртуальные учения по борьбе с эпидемиями

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводят международные виртуальные командно-штабные учения по реагированию на эпидемии с использованием мобильных лабораторий. Об этом во вторник сообщается на сайте российской службы.

"Среди участников более 40 специалистов в области оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения из шести стран Европы, а также представители международных организаций. В ходе трехдневного мероприятия будут отработаны механизмы оперативного обмена информацией о вспышке инфекционного заболевания, доставки, развертывания и применения мобильных лабораторий в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которые ранее были подготовлены при участии специалистов Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный тренинг является первым этапом подготовки к полномасштабным международным полевым учениям, которые пройдут в очном формате в Казани в октябре 2021 года.