План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 64%

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Количество вакцинированных от коронавируса жителей Мурманской области превысило 223 тыс., что составляет 64% от плана, сообщили в региональном оперштабе.

"В Мурманской области от коронавируса привиты более 223 тыс. человек. Более 7 тыс. жителей сделали прививку на прошедшей неделе. План по вакцинации от ковида выполнен на 64%", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что прививочную кампанию в Мурманской области обеспечивают 49 бригад, а также продолжает работать пункт вакцинации в Ледовом дворце в Мурманске, где на минувшей неделе были привиты около 2,5 тыс. человек.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. К концу августа наметилась тенденция к снижению суточного числа заболевших. Ситуация с распространением коронавируса в Заполярье оценивается как стабильная. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 68 тыс., всего зафиксировано 1 828 умерших. За прошедшие сутки в области выявили 157 заболевших.