Минобрнауки: регионы должны обеспечить вакцинацию иностранных студентов от коронавируса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вакцинацию иностранных студентов, которые будут въезжать в РФ на обучение, должны обеспечить регионы, сообщает Telegram-канал Минобрнауки. При этом в министерстве ссылаются на алгоритм работы с учащимися из-за рубежа, утвержденный оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Администрации регионов должны будут обеспечить вакцинацию иностранных учащихся", - говорится в сообщении.

Вузы должны подготовить инфраструктуру, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (например, если тест не готов или дал положительный результат). Также учебные заведения должны составить список своих иностранных студентов. По этим спискам вузы направят ходатайства на оказание визовой поддержки для учащихся в территориальные органы МВД, а Минобрнауки России - в МИД.

Каждому иностранному студенту, включенному в список, вузы направят инструкцию по въезду в Россию. От студентов будут требовать наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Алгоритм действует в отношении всех вузов, в том числе частных.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации поддержал инициативу Минобрнауки России и снял последние ограничения для въезда студентов в Россию. Теперь всем иностранным учащимся, в том числе из частных вузов, разрешен въезд в страну, вне зависимости от того, установлено авиасообщение со страной, откуда пребывает студент, или нет", - отмечается в сообщении Минобрнауки.