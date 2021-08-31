Мэр Москвы назвал "Спасскую башню" грандиозным событием

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", отметив, что "прекрасный и грандиозный" праздник искусства завоевал любовь москвичей и гостей столицы. Об этом сообщили журналистам во вторник в дирекции фестиваля.

"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас в Москве на XIV Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Прекрасный и грандиозный праздник искусства завоевал искреннюю любовь москвичей и гостей столицы", - говорится в послании мэра.

По его словам, ежегодно в фестивале принимают участие лучшие военные оркестры и творческие коллективы России и мира, которые демонстрируют высочайший уровень исполнительского мастерства и военной выправки.

"Торжественные марши, величественная музыка, яркие театрализованные представления - все это восхищает, покоряет, заставляет сердца зрителей биться сильнее. Спасибо всем, кто причастен к организации и проведению "Спасской башни" - великолепного фестиваля, объединяющего города, страны и народы", - говорится в обращении мэра.

Он пожелал зрителям и музыкантам отличного настроения и незабываемых впечатлений.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся 27 августа на Красной площади в Москве и продлится до 5 сентября. Его участниками станут оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.