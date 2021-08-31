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"Долгий ковид" может длиться больше полугода.
"Долгий ковид" может длиться больше полугода.
"Долгий ковид" может длиться больше полугода.
"Долгий ковид" может длиться больше полугода.
"Долгий ковид" может длиться больше полугода.
Пандемия COVID-19

"Долгий ковид" может длиться больше полугода. Главное о коронавирусе за 31 августа

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 918 965 случаев заражения, из них новых — 17 813. За сутки умерли 795 человек, за весь период — 183 224.
  • Заболеваемость COVID-19 в России в августе снизилась. Смертность — выросла.
  • Глава Минздрава заявил, что "долгий ковид" может длиться шесть-девять месяцев и более. У пациентов наблюдаются симптомы неврологического характера, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.
  • Большинство школ России начнут учебный год в очном формате.
  • Оборот рынка фитнеса в РФ из-за пандемии сократился более чем на 50 млрд рублей.
  • В центре "Вектор" сообщили об отсутствии в России варианта коронавируса C.1.2, который обнаружили в Южной Африке накануне.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 567 538 случаев заражения, из них новых — 1 162.
  • Наборы "С заботой о здоровье" будут выдавать ревакцинированным пенсионерам в столице.
  • Диспансеризацию переболевших COVID-19 включили в программу бесплатной медпомощи в Москве.

Мир

  • Всего зафиксировано более 217,3 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на уровень майских максимумов.
  • СМИ: данные о 700 тыс. ковид-тестах французов оказались в открытом доступе.
  • В ВОЗ не обнаружили роста циркуляции выявленного в ЮАР нового штамма коронавируса.
  • ЕС полностью вакцинировал от коронавируса 70% своих взрослых граждан.
  • СМИ: власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации.
  • Ученые назвали большое количество вирусных частиц в легких главной причиной смерти от тяжелых форм COVID-19.
  • Британские ученые рассказали, как меняются симптомы коронавируса со временем.
Теги
Пандемия COVID-19
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