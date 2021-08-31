"Долгий ковид" может длиться больше полугода. Главное о коронавирусе за 31 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 918 965 случаев заражения, из них новых — 17 813. За сутки умерли 795 человек, за весь период — 183 224.
- Заболеваемость COVID-19 в России в августе снизилась. Смертность — выросла.
- Глава Минздрава заявил, что "долгий ковид" может длиться шесть-девять месяцев и более. У пациентов наблюдаются симптомы неврологического характера, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.
- Большинство школ России начнут учебный год в очном формате.
- Оборот рынка фитнеса в РФ из-за пандемии сократился более чем на 50 млрд рублей.
- В центре "Вектор" сообщили об отсутствии в России варианта коронавируса C.1.2, который обнаружили в Южной Африке накануне.
Москва
- Всего зафиксировано 1 567 538 случаев заражения, из них новых — 1 162.
- Наборы "С заботой о здоровье" будут выдавать ревакцинированным пенсионерам в столице.
- Диспансеризацию переболевших COVID-19 включили в программу бесплатной медпомощи в Москве.
Мир
- Всего зафиксировано более 217,3 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на уровень майских максимумов.
- СМИ: данные о 700 тыс. ковид-тестах французов оказались в открытом доступе.
- В ВОЗ не обнаружили роста циркуляции выявленного в ЮАР нового штамма коронавируса.
- ЕС полностью вакцинировал от коронавируса 70% своих взрослых граждан.
- СМИ: власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации.
- Ученые назвали большое количество вирусных частиц в легких главной причиной смерти от тяжелых форм COVID-19.
- Британские ученые рассказали, как меняются симптомы коронавируса со временем.