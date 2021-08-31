В Казанском университете 80% иностранных студентов вернутся к очному обучению

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 80% иностранных студентов Казанского федерального университета вернутся к очному обучению с 1 сентября. Об этом на полях Нефтегазохимического форума в Казани корреспонденту ТАСС сообщил ректор университета Ильшат Гафуров.

"Все уже устали от дистанционной системы получения знаний, хотят многие приехать. <... > Мы ожидаем, что процентов 80 приедут", - сказал Гафуров.

По его словам, студенты-иностранцы могут добраться через страны, с которыми Россия открыла сообщение. "Мы получили разрешение, что, даже если страна не открыта, но студенты через открытые страны, промежуточные, добираются до нас, то мы никому не отказываем. Они все начинают учиться с 1 сентября и заселяются в общежитие. Единственное отличие - мы организуем сдачу ПЦР-анализа. У нас собственная есть лаборатория", - сказал Гафуров.

В субботу оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию для прохождения обучения. Все студенты, которые приедут в Россию, смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Процедура будет добровольной.