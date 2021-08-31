Участковые пункты в РФ вместо картонных стендов оснастят интерактивными панелями

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Интерактивные электронные панели заменят бумажно-картонные информационные стенды на стенах участковых пунктов России. Как рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов, с их помощью можно будет не только получить актуальную информацию о работе полиции, но и подать заявление в электронном виде или сделать видеообращение.

"Вместо настенных информационных стендов с бумажно-картонным наполнением мы планируем оснастить участковые пункты интерактивными электронными панелями для демонстрации в удобном формате профилактической, правовой и иной актуальной информации по вопросам деятельности полиции, необходимой для разрешения проблем населения", - процитировал его информационный портал "МВД медиа".

Кроме того, как отметил Давыдов, при использовании данного электронного устройства люди смогут подать заявление в электронном виде, сделать видеообращение, получить информацию о своем участковом уполномоченном, записаться к нему на прием. Также информационная панель при необходимости позволит вызвать участкового онлайн или оценить его работу.

Он также добавил, что планируется на автоматизированных рабочих местах участковых организовать видео-конференц-связь, в том числе с органами местного самоуправления, посредством которой будут доступны удаленный прием граждан, дистанционное проведение отчетов перед населением, осуществление индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профучетах в органах внутренних дел.

"Практический опыт показывает: создаешь комфортные условия для приема населения на местах - тем самым повышаешь имидж службы участковых, стимулируешь сотрудников на добросовестное, внимательное выполнение обязанностей. И интерес к работе повышается, и отток кадров в службе сокращается. Проверено", - подытожил он.

В настоящее время в МВД России насчитывается более 50 тыс. участковых уполномоченных полиции.