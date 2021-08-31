Проценко: лотереи и бонусы как методы стимулирования вакцинации от COVID менее полезны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Лотереи и бонусы в качестве методов стимулирования вакцинации от коронавируса являются менее эффективными, так как население в таком случае не осознает необходимость иммунизации. Такое мнение выразил во вторник на пресс-конференции главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

"Вакцинация должна проходить осознанно. Нейростимуляции, с моей точки зрения, оказываются менее эффективны, нежели какие-то толчковые истории, которые были в регионах, когда вводили так называемые прививочные паспорта и так далее", - сказал он, отвечая на вопрос о лотереях и бонусах в качестве методов стимулирования вакцинации.

Проценко добавил, что нельзя заставлять людей вакцинироваться. "Надо избегать перегибов, разъяснять, убеждать, что этим путем идет весь цивилизованный мир. Усилить пропаганду в СМИ, в том числе на телевидении, [делать] разъяснения, встречи с экспертами, встречи с вирусологами, которые бы [давали] картину понятным и доступным языком, обходя сложные истории. Я уверен, что мы должны давать эту историю и эти аспекты подавать доступным для не медиков языком", - отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 217,1 млн человек, свыше 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 918 965 случаев заражения, выздоровели 6 181 054 человека, умерли 183 224. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.