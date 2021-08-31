Число воспользовавшихся соцконтрактами жителей Чувашии достигло 16,9 тыс.

ТАСС, 31 августа. Объем направленных на реализацию социальных контрактов в Чувашии средств в 2021 году составил 299 млн рублей, этой мерой поддержки воспользовались более 16 тыс. жителей. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"В 2021 общий объем финансовой помощи нашим гражданам в рамках социального контракта уже составил 299 млн рублей. Количество граждан, охваченных такой помощью, составляет 16,9 тысячи человек, с учетом контрактов, заключенных в 2020 году и переходящих на 2021 год, которые действуют на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства.

В этом году в республике уже заключено 2 040 социальных контрактов.

Глава Чувашии добавил, что общий объем финансовой помощи гражданам по социальным контрактам в 2020 году составил 375,8 млн рублей. "Количество граждан, охваченных такой помощью в 2020 году, составило 19,2 тыс. человек", - отметил он.

Николаев уточнил, что в прошлом году в Чувашии было заключено 5 147 социальных контрактов. "Из них на поиск работы - 1 696, на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного образования - 545, на осуществление предпринимательской деятельности - 478, на прямую финансовую поддержку семей - 2 428", - пояснил он.

Механизм социального контракта направлен на то, чтобы помочь малоимущим перейти на самообеспечение. Это договор органов социальной защиты с малоимущей семьей или гражданином о взаимных обязательствах. В течение срока контракта социальная защита поддерживает гражданина финансово, а он, в свою очередь, исполняет взятые на себя обязательства по выходу из тяжелой жизненной ситуации. Наиболее популярным в прошлом году в Чувашии стало направление по открытию собственного дела. Самыми распространенными сферами выбора деятельности жителей стали сельское хозяйство, парикмахерское дело и косметические услуги, грузоперевозки, а также торговля.