Детский омбудсмен проверит концерт в патриотическом клубе Ярославля с бранью в адрес ЛГБТ

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проведет проверку после сообщений в соцсетях о представлении для детей и подростков в военно-патриотическом клубе Ярославля, в ходе которого использовалась нецензурная брань в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом Крупин сообщил ТАСС.

Ранее председатель ярославской общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе "Защитник" Тарас Сидорин в Facebook сообщил, что в выходные в ДК им. Добрынина в Ярославле прошел вечер одного из военно-патриотических клубов. На сцене в присутствии детей разыгрывалась сценка, в ходе которой люди в форме разбили кувалдой реквизит в виде белого кирпича с нецензурной бранной надписью, оскорбляющей представителей ЛГБТ-сообщества. Сидорин также опубликовал фото, сделанные якобы во время выступления.

"Проверку мы будем проводить, определимся, кто это сделал. Нецензурная брань в пропаганде патриотического воспитания недопустима. Возведение конфликта в ранг патриотического воспитания недопустимо. При этом уполномоченный выступает противником проведения пропаганды ЛГБТ-сообщества", - сказал Крупин.

По его словам, пока уточняется возраст детей, находившихся в зале. "Обычно в таких клубах занимаются дети от 12 лет", - добавил омбудсмен.

Как сообщил в Facebook Сидорин, от имени ряда ветеранских организаций направлены обращения в правоохранительные и надзорные органы с просьбой дать правовую оценку призывам, которые запечатлены на фото с выступления.