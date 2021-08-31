Учителя из четырех регионов РФ приедут на Ставрополье по программе "Земский учитель"

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Учителя из Санкт-Петербурга, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Астраханской области приедут для работы на Ставрополье по программе "Земский учитель" в 2021 году. В общей сложности до 2023 года программа позволит принять на работу 54 педагога, сообщил министр образования края Евгений Козюра.

"Второй год работает программа "Земский учитель". В прошлом году по этой программе мы приняли в крае восемь педагогов, в этом году семь педагогов принимаем по этой программе, один только учитель из Ставропольского края, шесть приезжают из других регионов. Это Санкт-Петербург, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Астраханская область. По этой программе до 2023 года мы сможем принять 54 педагога", - сказал он во время прямого эфира на странице министерства в Instagram.

Условием участия в программе для учителя является переезд из одного района в другой, либо из одного региона в другой. Педагог получает выплату в 1 млн рублей и обязуется пять лет отработать в принявшей его образовательной организации.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект начал действовать в 2020 году. "Земский учитель" рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет, планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей.