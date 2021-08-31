Проценко: потеря сил и ухудшение памяти от COVID у людей до 60 лет проходят за два месяца

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Быстрая утомляемость и ухудшение памяти после перенесенного ковида у пациентов до 60 лет проходят в течение двух месяцев. У пациентов более старшего возраста эти симптомы проходят в течение четырех месяцев, сообщил во вторник на пресс-конференции главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

"Появляется быстрая утомляемость, есть пациенты, которые жалуются на ухудшение памяти. У пациентов до 60 лет, как правило, в течение двух месяцев эта проблема купируется, они восстанавливаются. У пожилых пациентов это может протекать до четырех месяцев", - сказал он.

Проценко добавил, что эти данные получены в результате исследований, проведенных больницей №40 в Коммунарке, Московским государственным университетом управления и "коллегами, которые занимаются социологией". В сентябре должна выйти публикация по итогам этой работы.

Для решения проблемы, по мнению Проценко, необходимо проводить раннюю реабилитацию пациентов от отделения реанимации. "Она [реабилитация] продолжается на втором этапе, когда пациент находится на выписке. <…> Очень важно понимать, что реабилитация - это не просто закупка дорогой аппаратуры. С моей точки зрения, большинство средств должны быть потрачены на обучение и формирование реабилитационных команд, которые могут оказаться в любой точке больницы", - отметил он.