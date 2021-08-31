Участники летней школы на Соловках представили проекты по сохранению истории архипелага

ТАСС, 31 августа. Студенты Северного (Арктического) федерального университета представили шесть проектов экологической, образовательной и архитектурной направленности для развития Соловецкого архипелага и сохранения его истории по итогам Летней соловецкой школы, которую ежегодно проводит вуз. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта, замдиректора интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина.

"По итогам работы летней школы участники представили идеи по пяти проектным направлениям, связанным с изучением и сохранением историко-культурного и природного наследия Соловков. Все проекты ориентированы на практическое воплощение и применение, будут использоваться как на тематических уроках в школах Архангельской области, так и в просветительской работе Соловецкого музея-заповедника, при проведении университетских исследований", - рассказала собеседница агентства.

В 2021 году организаторы летней школы впервые работали в формате мастерских, в которых каждая группа занималась с педагогом-наставником, а также при поддержке специалистов Соловецкого музея-заповедника. 28 студентов поделились по направлениям - экологическое, инженерно-педагогическое, музыкальное, историко-педагогическое и архитектурное. Так, четыре дидактические игры, придуманные группой педагогов-историков, помогут школьникам узнать больше об истории создания Соловецкого монастыря, биографиях, связанных с ним людей, жизни архипелага в годы Великой Отечественной войны.

Еще один образовательный проект связан с изучением инженерных объектов на территории Соловецкого кремля. Уже в течение нескольких лет студенты САФУ анализируют, ищут архивные данные о системе гидросооружений, созданных монахами на острове. В этом году группа студентов исследовала мельничный канал, изучала, как он менялся, начиная с XVII века, в результате сделав первую 3D-модель устройства мельницы. С ее использованием разработаны задания для школьников для уроков физики и математики.

"Материалы будут представлены учителям физики, чтобы они могли использовать это в ходе своих уроков. Через два-три года в Соловецком музее планируется создание отдельной экcпозиции об инженерной истории Соловецкого монастыря. Эти разработки будут использованы для создания прототипов экспонатов, для экспозиции", - рассказала Тюкина.

Работа с окружающей средой

Участники группы по культурологии продолжили изучение музыки, созданной на острове в период, когда здесь находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В этом году было решено создать интерактивную карту с подкастами, в которых расскажут о творчестве и судьбах репрессированных композиторов и музыкантов, отбывавших сроки на Соловках. Впервые собранная в формате летней школы группа архитекторов Высшей инженерной школы САФУ проработала систему знаков навигации, которая особенно востребована на веломаршрутах по острову, а также предложила проект по обустройству популярных троп с оборудованием их скамейками, беседками и дополнительной подсветкой.

"Когда группа архитекторов доработает проект, мы представим вариант коллегам из муниципального образования, агентства [по развитию Соловецкого архипелага]. Если они сочтут это приемлемым, то, надеемся, через год это станет дополнением в систему навигации", - рассказала Светлана Тюкина.

Новый проект в этом году запустили совместно с Ботаническим садом Соловецкого музея-заповедника. Студенты помогали составлять гербарий с описание растений, занимались идентификацией видов, которые требовали уточнения. Кроме того, предложено исследование, направленное на применение новой технологии размножения растений. "Еще они будут заниматься анализом - мониторингом того, как растения заболевают, какие меры необходимо принимать, [чтобы этого избежать]. Это новое направление сотрудничества с Ботаническим садом, помимо мониторинга состояния воды, которым мы занимаемся уже третий год", - рассказала представитель вуза.

Об архипелаге

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжает до 20 тыс. туристов и около 8 тыс. паломников, основной турпоток приходится на летнее время.