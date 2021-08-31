Самоизоляцию для беременных в Нижегородской области продлили до конца года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области продлили режим самоизоляции для беременных до конца 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Режим самоизоляции для беременных продлевается в Нижегородской области до конца 2021 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующие изменения в указ подписал глава региона Глеб Никитин. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает оставаться достаточно серьезной. "Несмотря на то, что эта инфекция стала для нас привычным спутником жизни, расслабляться не стоит. Болезнь особенно опасна для людей из групп риска, поэтому принято решение продлить период самоизоляции для будущих мам", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Также в указе сохраняется рекомендация для работодателей перевести сотрудников в возрасте старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявили 156 тыс. случаев заражения коронавирусом, 143,2 тыс. человек выздоровели, 5,8 тыс. летальных исходов. В регионе введен масочный режим в общественном транспорте, посещение массовых мероприятий, в том числе дельфинариев, аквапарков, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, возможно при предъявлении оригинала сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.