В высокогорных селах Северной Осетии создадут новую систему водоснабжения

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Новая система водоснабжения будет создана в трех высокогорных селах Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания кабмина по реализации нацпроектов.

"На совещании были озвучены и планы республики на ближайшие годы: это строительство новой системы водоснабжения горных населенных пунктов Алагирского района - Мизура, Нузала и Верхнего Згида", - говорится в сообщении.

Как рассказал врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев, Саратовский институт проектирования уже занимается разработкой проектной документации на эти объекты. К концу октября работа по ее подготовке должна быть завершена.

В поселке Мизур в настоящее время проживают более 3 тыс. человек, в Верхнем Згиде - более 70 человек, в поселке Нузал - порядка 100 человек. Там вода подается с перебоями.

Всего в текущем году в республике реализуются 43 региональных проекта, которые входят в состав 11 нацпроектов. Общий объем финансирования на реализацию национальных проектов в 2021 году составляет 7,4 млрд рублей.