Загруженность коек для пациентов с коронавирусом снизилась в Коми до 62,8%

СЫКТЫВКАР, 31 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми начали снижать количество инфекционных коек для пациентов с коронавирусом в связи с постепенным уменьшением числа заболевших и госпитализированных. На сегодня число коек уменьшено на 58 - до 2 663, из них занято 1 675, или 62,8%, сообщил глава республики Владимир Уйба.

Еще 25 августа в регионе была занята 1 941 койка из созданных на тот момент более 2,7 тыс.

"Развернуто 2 663 койки, мы начали их снижать, закрыли 58 коек: 30 - в Усинске, 18 - в Усть-Выми и 10 - в Княжпогосте. Занято 1 675 коек, [или 62,8%]", - сказал глава республики в ежедневном видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

По словам главы региона, за минувшие сутки выявлено 235 случаев заболевания, постепенно ежедневный прирост снижается. Наибольшее число заболевших по-прежнему отмечено в Сыктывкаре и Ухте, 88 и 48 случаев соответственно. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 250 036 человек, или 39,7% взрослого населения региона. Завершили иммунизацию 219 339 человек. Запас вакцины в регионе остается очень большой, более 143 тыс. доз. Как отметил руководитель региона накануне в понедельник, имеющегося запаса вакцины хватит как минимум на месяц.

На 31 августа в Коми выявлено 63 369 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 54 115 человек, умерли 1 467 человек.