Instagram удалил пост главы Госсовета Крыма, посвященный годовщине убийства Захарченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Instagram удалил публикацию на странице председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, посвященную третьей годовщине убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Госсовета Кристина Попкова.

"Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций", - сказала собеседница агентства.

В публикации, текст которой есть в распоряжении ТАСС, Константинов выразил уверенность, что убийцы Захарченко понесут наказание. Бывшего главу ДНР председатель Госсовета назвал настоящим бойцом, русским патриотом, неутомимым защитником Русского мира. "Александр Захарченко успел оставить яркий след в истории борьбы за свободу Донбасса, стал признанным лидером ДНР. Он и после смерти продолжает эту борьбу - как пример для подражания, как символ стойкости и достоинства Новороссии", - отметил Константинов.

Александр Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, принимал участие в конфликте в регионе, командовал подразделением ополчения ДНР "Оплот". Был неоднократно ранен. Награжден золотой звездой Героя ДНР. В августе 2014 года Захарченко занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы ДНР 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. В результате этого теракта также погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек.