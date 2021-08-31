{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

УрФУ предоставит возможность онлайн-обучения иностранцам, которые не смогут приехать в РФ

В вузе обучаются более 4300 иностранных студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Иностранные студенты Уральского федерального университета, у которых нет возможности приехать на занятия в Екатеринбург, смогут учиться дистанционно. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте университета.

"Сформировать отдельное расписание учебных занятий в формате с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий со студентами из числа иностранцев, не имеющими возможности прибыть на учебные занятия в Екатеринбург", - говорится в документе.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7500 мест по всем уровням и формам обучения.

В УрФУ обучается более 4300 иностранных студентов из 100 стран мира, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19День знаний
Отказавшиеся от вакцинации работники предприятия в Туле требуют по 1 млн рублей
На территории региона действует обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан
Читать полностью