Власти направят на благоустройство Гагаринского парка в Кирове более 325 млн рублей

ТАСС, 31 августа. Гагаринский парк в Кирове будет благоустроен к 650-летнему юбилею города в 2024 году, на эти цели власти направят свыше 325 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

Современный парк имени Ю. А. Гагарина в Кирове площадью 20 га был открыт в августе 1961 года.

"Парк областного центра преобразится к 2024 году. <…> По словам мэра города Елены Ковалевой, которая вместе с губернатором рассказала о преобразованиях парка имени Гагарина, на эти цели предполагается направить 327 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, реализация проекта благоустройства парка запланирована на 2022-2024 годы. Концепция предусматривает создание центральной аллеи, нескольких прогулочных зон, а также зоны для ярмарок, отдыха с детьми и занятий спортом.

"По итогам голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" жители города Кирова выбрали для благоустройства территорию именно этого парка. Каждый неравнодушный житель города выразил свое мнение и внес предложения на публичных слушаниях о необходимых изменениях в этой рекреационной зоне", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.