ВОЗ внесла в список для мониторинга выявленный в Колумбии штамм коронавируса

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла выявленный в январе в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес" (VOI). Согласно опубликованным ВОЗ во вторник данным, он обозначен буквой греческого алфавита "мю" и занимает место рядом с другими штаммами этой категории, обнаруженными ранее: "эта", "йота", "каппа" и "лямбда".

Штаммы группы VOI, как пояснили в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии". Кроме того, варианты этой категории могут приводить к "существенному распространению [инфекции] в общинах", а также к появлению очагов болезни, что в свою очередь предполагает "возникновение риска для мирового общественного здравоохранения".

Еще более опасной является группа штаммов, получившая в ВОЗ классификацию "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC). Это "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Они легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что штаммы могут быть исключены из групп VOI и VOC. Это произойдет в том случае, если они перестанут "представлять дополнительный крупный риск для здравоохранения в сравнении с другими циркулирующими вариантами". Степень опасности штаммов и обоснованность их включения в список ВОЗ для мониторинга оценивают эксперты организации из технической консультативной группы по эволюции вирусов.

По состоянию дел на 31 августа, в ВОЗ поступили сообщения о зарегистрированных в мире с начала пандемии 216 867 420 случаях инфицирования коронавирусом и 4 507 837 летальных исходах.