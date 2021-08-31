Строители укрепили склон у Музея истории космонавтики в Калуге, где сползал грунт

ТАСС, 31 августа. Работа по укреплению склона у Музея истории космонавтики в Калуге, где в 2020 и 2021 годах происходило сползание грунта, завершена, обустроено около 900 м глубинного дренажа, а также восстановлена ливневая канализация для отведения поверхностных вод. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".

"Земляные работы закончены, осталось оформить пешеходные дорожки, уложить георешетки и бордюрные камни. <...> Объект оказался сложным, но самое главное, что конструкция на склоне музея получится качественной и долговечной", - сообщил Денисов.

По его словам, для укрепления склона было перемещено около 200 тыс. куб. м грунта, обустроено 900 м глубинного дренажа, проложено более 1 км кабелей для устройства освещения. "Главной проблемой стал отвод поверхностной воды. Для ее ликвидации пришлось восстанавливать ливневую канализацию от музея космонавтики и делать колодцы под дренажную систему", - отметил Денисов, добавив, что в дальнейшем склон благоустроят и он станет площадкой для отдыха, проведения городских праздников и мероприятий.

Как сообщалось, сползание грунта у нового комплекса Музея истории космонавтики происходило дважды - в 2020 году и весной 2021 года. Процесс не угрожал зданиям музея, но было принято решение об укреплении грунта на склоне, в том числе с помощью свай и бетонирования.

Новый комплекс Музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского открыли в Калуге 12 апреля 2021 года, его строительство велось на протяжении семи лет. Музей существует в городе с 1967 года, является первым в мире музеем космической тематики, создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина. Площадь нового трехэтажного здания с собственным кинотеатром и обсерваторией составляет 12,5 тыс. кв. метров, на ней размещено порядка 900 экспонатов. Основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935) в Калуге написал свои главные философские труды.