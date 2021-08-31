Мурашко: в некоторых регионах случаи заболевания COVID-19 единичны благодаря вакцинации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Единичные случаи заболевания ковидом фиксируются в некоторых регионах РФ, которые лидируют по числу вакцинированных. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта", и наша передовая вакцина "Гам-ковид-вак ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса", - сказал министр в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом.