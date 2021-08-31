В Калининградской области до 21 сентября продлили ограничение на заполнение театров на 50%

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области продлили действовавшие до настоящего времени ограничения на заполняемость залов театров и филармоний на 50% до 21 сентября. Решение закреплено в постановлении областного правительства, сообщила его пресс-служба.

"До 21 сентября на территории области продлеваются ограничения по заполняемости залов театров и филармоний не более 50% от количества мест в зале", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 1 по 21 сентября в Черняховском и Полесском городских округах области вводится запрет на проведение массовых мероприятий любой тематической направленности; деятельность предприятий общественного питания, кроме работающих в образовательных организациях или осуществляющих обслуживание навынос или доставки заказов дистанционным способом. Эти меры приняты в связи с тем, что число случаев заражения новым коронавирусом в этих муниципалитетах больше, чем в других, пояснил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Проведение банкетов, свадеб, корпоративов с количеством более 80 человек в этих районах разрешено при условии, что все присутствующие вакцинированы или имеют при себе ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

По данным регионального оперативного штаба по контрою за новой коронавирусной инфекцией, на 31 августа в области подтверждено 48730 случаев заражения коронавирусом, в том числе 181 - за прошедшие сутки. Вылечились 44 829 пациентов, умерли 692 человека, остаются под медицинским наблюдением 6 626 человек. В области из-за пандемии ограничено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах и на транспорте.