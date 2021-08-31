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Пять тысяч километров школьных маршрутов привели в порядок в Вологодской области

На маршрутах проведен ямочный ремонт, локальное восстановление гравийного покрытия, ликвидация кустарников и деревьев

ТАСС, 31 августа. Около пяти тысяч километров школьных маршрутов привели в порядок к новому учебному году в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

"По поручению губернатора дорожники обследовали 453 школьных маршрута общей протяженностью около 5 тысяч км. Лидерами по их количеству стали Вологодский и Шекснинский районы, в каждом из которых проходят более 40 маршрутов", - говорится в сообщении.

По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Накрошаева, на маршрутах проведен ямочный ремонт, локальное восстановление гравийного покрытия, ликвидация кустарников и деревьев в полосе отвода дорог, восстановление дорожных знаков и разметки, нанесение шумовых полос.

Сейчас в регионе идет ремонт автодороги "Устюжна - Сандово" на участке протяженностью 12 км в Устюженском районе, что позволит повысить безопасность дорожного движения по маршруту следования школьного автобуса, который осуществляет доставку детей в Брилинскую школу из близлежащих деревень.

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