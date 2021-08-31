В Петербурге предложили обезвреживать полный объем медотходов экологичным способом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Обработка полного объема медицинских отходов, в том числе связанных с коронавирусом, с помощью пара может быть внедрена в Санкт-Петербурге, в настоящее время только 30% таких отходов в городе обрабатывается в автоклаве (под давлением пара). Как рассказал ТАСС депутат городского муниципального образования "Гавань" Александр Григорьев, обращение с соответствующей инициативой он направил губернатору города Александру Беглову.

Большая часть медицинских отходов - 70% - в городе сжигается. При обработке в автоклаве класс опасности отходов понижается до 5-го, то есть они становятся практически безопасны, после чего их можно переработать или захоронить - в зависимости от того, что это за отходы.

"У нас в городе есть комплекс по обезвреживанию медицинских отходов автоклавом - с помощью давления пара, экологично и безопасно. Я направил обращение к губернатору Александру Беглову с инициативой обратить внимание на этот комплекс и перевести весь объем медицинских отходов на такой механизм. Это позволило бы контролировать процесс обезвреживания таких отходов, сделать его безопасным для окружающей среды", - сказал Григорьев.

Комплекс способен обезвреживать 0,6 тонн отходов в час. По словам Григорьева, в год в Петербурге образуется 2 тысячи тонн медицинских отходов, и даже мощностей одного комплекса хватит. Как отметил депутат, введение единой системы обезвреживания позволило бы не только контролировать ситуацию с медицинскими отходами, но и благотворно повлияло бы на бизнес - на компании, которые утилизируют мусор таким способом.

Ранее в петербургском пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол на тему утилизации медицинских отходов в городе в условиях пандемии. Эксперты отметили на круглом столе, что законодательное регулирование этой сферы недостаточно жесткое. Из-за отсутствия в федеральном законодательстве четких требований к компаниям, осуществляющим обработку таких отходов, они могут попадать на обычные свалки, не проходя обезвреживание, или сжигаться с нарушениями.

В июне в комитете по аграрной политике Совета Федерации прошло совещание о совершенствовании механизмов обращения с медицинскими отходами. На совещании было предложено ввести систему лицензирования, которая позволила бы работать с такими отходами только тем организациям, которые имеют необходимые мощности. "Петербург мог бы уже сейчас, пока идет обсуждение на федеральном уровне, улучшить ситуацию с медицинскими отходами, сделать их обезвреживание безопасным", - отметил депутат.