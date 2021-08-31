СКФУ откроет два новых учебно-лабораторных корпуса

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Два новых учебно-лабораторных корпуса общей площадью свыше 17 тыс. кв. м откроются в крупнейшем в округе Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"В День знаний в Северо-Кавказском федеральном университете откроются два новых учебно-лабораторных корпуса. Новые корпуса общей площадью свыше 17 тыс. кв. м уже введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них, шестиэтажный, площадью 8,5 тысяч квадратных метров займут обучающиеся по инженерным направлениям подготовки. С первого сентября к занятиям здесь приступят около полутора тысяч студентов - будущие специалисты в области строительства, транспорта, машиностроения, техносферной и пожарной безопасности. Занятия у них будут проходить в специализированных учебных лабораториях и научно-образовательных центрах, оснащенных современным оборудованием.

По данным пресс-службы, в стенах института у будущих инженеров есть возможность пройти путь от идеи до готового действующего образца изделия. Студенты могут создать 3D-модель, напечатать прототип на современных 3D-принтерах и затем изготовить образец. В новом корпусе также созданы условия для проведения исследований. На первых этажах здания расположились научно-исследовательские лаборатории.

"Второй, семиэтажный, корпус площадью 9,3 тысячи квадратных метров займут Медико-биологический факультет и Факультет пищевой инженерии и биотехнологий. Здесь студенты будут изучать биологию, медицинскую биохимию, биотехнологии, производство продуктов питания, а также стандартизацию и сертификацию. Практические навыки студенты получат в специализированных лабораториях и центрах", - сказано в пресс-релизе. Сообщается, что в новых корпусах созданы безбарьерные условия обучения, все вывески продублированы на языке Брайля.

В новом учебном году в СКФУ приступят к учебе около 6 тыс. первокурсников, более 3 400 из них поступили на бюджетной основе. Всего в университете ежегодно обучаются свыше 22 тысяч студентов.