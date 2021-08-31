Просветительская акция "Водная Аллея 2021" пройдет в Хабаровске до 4 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Экологический праздник "Водная аллея - 2021" начался во вторник в Хабаровске, он продлится до 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

"Мы несколько лет стараемся выстраивать работу по экологическому просвещению так, чтобы это было интересно, ненавязчиво, увлекательно. "Водная Аллея" - событие, которое всегда, в любой точке страны, становится настоящим праздником воды. Мы стараемся максимально широко охватить географию, устраивая мероприятия даже в самых отдаленных регионах", - заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, чьи слова приводятся в сообщении.

До 4 сентября гостей и жителей Хабаровска ждут возле Универсального краевого спортивного комплекса (около колеса обозрения). Вход на все мероприятия "Водной Аллеи" свободный.

"Все пять дней акции "Водная аллея" на площадке будут работать детские познавательные мастер-классы, аниматоры, аквагрим, VR-кинотеатр, где можно будет посмотреть фильмы в формате 360. Кроме того, запланирована концертно-развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши с подарками от организаторов и многое другое. Маленькие участники "Водной Аллеи" смогут пройти "Школу супергероев" и получить навыки защиты водных ресурсов", - уточняют организаторы.

Водная аллея проходит с 2015 года, ранее эколого-просветительская акция состоялась в Казани, городах Крыма, Москве, Сочи, Санкт-Петербурге.