Трутнев считает, что создавать новые города в ДФО нецелесообразно

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Приведение в порядок существующих городов является более приоритетной задачей для Дальневосточного федерального округа (ДФО), чем создание новых. Такое мнение высказал вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда".

"Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома Восточный. <...> Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города", - сказал Трутнев.

По его словам, индекс качества городской среды на Дальнем Востоке существенно ниже среднероссийского. "Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов. <...> Мне кажется, что востребована прежде всего реновация существующих городов", - добавил Трутнев.

Так, по программе модернизации инфраструктуры ДФО за пять лет регионы получат более 100 млрд рублей, подчеркнул вице-премьер.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее в интервью РБК сообщил, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока. При объединении его с близлежащим городом Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек. По словам Чекункова, сегодня население муниципалитета Владивостока насчитывает 600 тыс. человек, хотя фактически там проживает больше людей.