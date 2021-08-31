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Трутнев считает, что создавать новые города в ДФО нецелесообразно

Полпред президента подчеркнул, что приоритетной задачей является приведение в порядок существующих городов
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Дмитрий Ефремов/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Приведение в порядок существующих городов является более приоритетной задачей для Дальневосточного федерального округа (ДФО), чем создание новых. Такое мнение высказал вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда".

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"Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома Восточный. <...> Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города", - сказал Трутнев.

По его словам, индекс качества городской среды на Дальнем Востоке существенно ниже среднероссийского. "Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов. <...> Мне кажется, что востребована прежде всего реновация существующих городов", - добавил Трутнев.

Так, по программе модернизации инфраструктуры ДФО за пять лет регионы получат более 100 млрд рублей, подчеркнул вице-премьер.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее в интервью РБК сообщил, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока. При объединении его с близлежащим городом Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек. По словам Чекункова, сегодня население муниципалитета Владивостока насчитывает 600 тыс. человек, хотя фактически там проживает больше людей.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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