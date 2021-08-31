В Мурманской области частично сняли антиковидные ограничения с учреждений культуры

ТАСС, 31 августа. Антиковидные ограничения частично сняты с учреждений культуры Мурманской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

С 22 июня в регионе были отменены все культурно-массовые в закрытых помещениях и на открытом воздухе. С 12 августа власти разрешили мероприятия с численностью посетителей до 70 человек при заполняемости помещений не более 50%, а также мероприятия на свежем воздухе. Запрет касается деятельности различного рода учреждений культуры: театров, филармонии, домов культуры и так далее.

"По предложению главного санитарного врача Мурманской области с 3 сентября в регионе будут частично сняты ограничения деятельности учреждений культуры. Дома и Дворцы культуры, театры и филармония смогут проводить зрелищные мероприятия при условиях 50% заполняемости зала, "шахматной" рассадки, продажи билетов преимущественно дистанционным способом", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. К концу августа наметилась тенденция к снижению суточного числа заболевших. Ситуация с распространением коронавируса в Заполярье оценивается как стабильная. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 68 тыс., всего зафиксировано 1 828 умерших. За прошедшие сутки в области выявили 157 заболевших.