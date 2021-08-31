На Соловках появилась аллея в память о школе юнг, действовавшей в годы войны

ТАСС, 31 августа. Специалисты Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Вавилова (ВИР им. Вавилова) совместно с петербургскими школьниками положили начало Аллее памяти воспитанников школы Соловецких юнг. Саженцы маньчжурского ореха высадили на территории Соловецкого музея-заповедника рядом с монастырем в день 80-летней годовщины прибытия первого арктического конвоя "Дервиш" в Архангельск, сообщила ТАСС замдиректора ВИР им. Вавилова Юлия Ухатова.

"Наш коллектив считает, что история Великой Отечественной войны не должна быть никогда забыта. Если в прошлом году мы во время экспедиции инициировали здесь небольшую посадку саженцев для будущей аллеи Победы, которая была приурочена к 75-летию Победы в войне, в этом году - это юбилей полярных конвоев. Мы подумали, что хорошие традиции стоят того, чтобы их продолжать и развивать, и в этом году мы заложили еще одну аллею памяти о Соловецкой школе юнг", - рассказала собеседница агентства.

Следить за тем, как деревья приживаются, будут сотрудники Соловецкого Ботанического сада. Саженцы были подобраны специально по случаю из видов, приспособленных для сложных климатических условий. По словам Ухатовой, маньчжурский орех отличается зимостойкостью и хорошими регенерирующими свойствами.

"Они жизнелюбивые и могут возрождаться: если у них подмерзла верхушечная почка, то они пускают в рост две ближайших к ней и формируют таким образом большую крону. Можно провести аллегорию с человеком: они пускают один глубокий стержневой корень, но при этом у него очень разветвленная система боковых корней, то есть он закрепляет вокруг себя грунт, препятствует выветриванию. Надо сказать, что в Ботаническом саду Соловков есть один экземпляр маньчжурского ореха, и он здесь способен перезимовать", - рассказала замдиректора ВИР.

Вместе с научными сотрудниками на острове сегодня побывали ученики петербургской школы № 189, где и сегодня есть отдельные классы юнг. Школьники побывали в Савватьевском ските, где размещался первый набор Соловецких юнгашей, а также пообщались по видеосвязи с ветеранами, выпускниками Соловецкой школы - Александром Маслаковым, Владимиром Мезенковым и Миром Нигматулиным, попавшим в первый набор школы юнг и ходивший позднее в составе северных конвоев. В следующем году, в год 80-летия Соловецкой школы юнг, научный институт планирует продолжить высадки деревьев на аллее, пригласив принять участие в акции еще больше петербургских школьников.

"Мы считаем, что это только начало аллеи, впереди у нас еще много юбилейных дат. Мы планируем такое сотрудничество с Соловками, с их историей, с их современностью, развивать, поскольку для ВИРа интерес есть и научный. Это изучение образцов и того, как они себя ведут в этих условиях", - рассказала Юлия Ухатова.

О школе Соловецких юнг

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск и Мурманск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла. Арктический маршрут обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.

Школа Соловецких юнг была одной из шести школ, которые были образованы здесь на базе учебного отряда Северного флота для подготовки младших командиров для службы на военно-морском флоте. Школа юнг была открыта в 1942 году по приказу наркома ВМФ и проработала до 1945 года. Из нее вышли более 4 тысяч выпускников, среди которых известный писатель Валентин Пикуль, позднее написавший автобиографическую повесть "Мальчики с бантиками" о жизни соловецких юнгашей.