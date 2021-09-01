Новый учебный год в России начнется в очном формате

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год в России в условиях пандемии коронавируса начнется в очном формате, при этом в школах и вузах будут приняты все необходимые антиковидные меры, сообщается на сайтах Минпросвещения и Минобрнауки. Праздничные линейки состоятся там, где это возможно.

"У нас нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Школы всегда будут работать в традиционном формате. Учителя никто не заменит", - приводятся в сообщении Минпросвещения слова главы министерства Сергея Кравцова. Он отметил, что все российские школы готовы к приему 17 млн учеников 1 сентября. Министр добавил, что в учебных заведениях будут усилены антиковидные меры, предписанные Роспотребнадзором, это необходимо для обеспечения здоровья учащихся и педагогов.

Как сообщал Кравцов в ходе брифинга в правительстве РФ, регионы самостоятельно принимают решения по формату обучения, праздничные линейки пройдут там, где это возможно. От школьников для посещения занятий не будут требовать пройти вакцинацию против ковида, при этом прививки рекомендуются на добровольной основе педагогам и другим работникам образования, отмечал министр в ходе Общероссийского родительского собрания.

С этого учебного года начнется реализация программ по организации воспитательной работы в школах, детских садах, учреждениях среднего профессионального образования. Они призваны вовлечь школьников в позитивную повестку, походы в театры, музеи. В 10 субъектах РФ появятся новые ставки советников директора по воспитательной работе, которые прошли обучение в международном центре "Артек". Они будут организовывать кружки в школах, театральные, спортивные секции и так далее. В новом учебном году планируется запуск программы "Пушкинская карта", которая призвана сделать посещение учреждений культуры более доступным для молодежи. По словам Кравцова, с этого учебного года в школах будет распространяться практика поднятия государственного флага.

Встречи со школьниками

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке проведет встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Затем глава государства отправится на остров Русский, где на площадку VI Восточного экономического форума он примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "в режиме видеоконференции учредители этого альянса подпишут обязательства оберегать детишек от всего плохого". Также в День знаний Путин по видеосвязи из Владивостока примет участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 сентября встретится с учениками и выпускниками одного из лицеев в Московской области. По данным пресс-службы кабмина, запланирован осмотр председателем правительства учебных корпусов, в том числе нового строящегося. В рабочей поездке Мишустина сопроводит глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Учебный год в вузах

Как сообщается на сайте Минобрнауки со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с 1 сентября обучение начнется в 710 вузах. Большинство из них начнут работать в очном формате, при необходимости используя дистанционные технологии.

"Всего к учебе приступят около 4,22 млн студентов. Из них около 1,2 млн человек - первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше - 1,125 млн поступивших. В этом году по наиболее приоритетным направлениям было увеличено количество бюджетных мест: на 11 382 места в сфере IT, на 5 975 по инженерным специальностям и по специальностям медицинского профиля на 6 057 мест", - сообщил Чернышенко.

Вне зависимости от вакцинации студенты имеют право посещать занятия, ходить в спортивные залы и бассейны, заселяться в общежития, говорится в сообщении со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. По его словам, по поручению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ доработан алгоритм организации работы в отношении иностранных студентов. Теперь обучающиеся из других стран смогут приехать в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений. Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин, остальным будет доступен "Спутник лайт".

Поздравления с Днем знаний

В МГУ 1 сентября состоится День первокурсника - 2021. Мероприятие откроется лекцией ректора МГУ академика Виктора Садовничего, продолжится церемонией посвящения в студенты и завершится уличной "Ярмаркой знаний" на территории кампуса МГУ на Воробьевых горах с научно-популярной и музыкальной программами. Первокурсников также поздравят олимпийские чемпионы, космонавты с борта МКС.

Начало нового учебного года отметит в своей альма-матер министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 1 сентября по сложившейся традиции он встретится с первокурсниками и профессорами МГИМО. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на мероприятии запланирована интерактивная часть - живое общение с главой российского дипведомства. По ее словам, этот формат за несколько лет стал очень популярным и всегда пользуется огромным интересом в университете. В День знаний Лавров также выступит в областной гимназии имени Евгения Примакова.

Вице-премьер России Татьяна Голикова посетит в День знаний школу-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, которая является научно-методическим центром страны и входит в топ-20 образовательных организаций Москвы. Голикова поздравит с началом нового учебного года учеников школы. Сейчас в ней учатся 316 детей с нарушениями зрения. Вице-премьер также пообщается с выпускниками 2022 года.

Москва и Подмосковье

В Москве решение о проведение торжественных линеек в честь Дня знаний каждая школа принимает самостоятельно. Однако обязательным условием является соблюдение всех требований санитарной безопасности. "Первое сентября - важный день в жизни каждого ребенка, поэтому, безусловно, родители хотят быть рядом. По решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице на территории школы", - рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут в школах Московской области в очном режиме и на открытом воздухе с участием родителей и соблюдением всех мер безопасности. Как сообщила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, 1 сентября в Подмосковье откроются более 1,2 тыс. школ, почти 1,4 тыс. детских садов, 40 колледжей и пять вузов. В новом учебном году в подмосковных детских садах сохраняется утренний фильтр, при котором воспитанники проходят осмотр на входе и не допускаются в учреждения при признаках ОРВИ. Кроме того, в День знаний юным пассажирам автобусов "Мострансавто" будут раздавать светоотражающие брелоки, а также весь сентябрь в некоторых транспортных средствах предприятия будут звучать советы от детей о правилах поведения и мерах предосторожности в общественном транспорте.

Единственный ученик и изучение крымско-татарского языка

В южных регионах России 1 сентября двери откроют множество новых школ. На Кубани, где остро стоит проблема нехватки мест в учебных заведениях, к 1 сентября откроют 10 новых школ. Вместе с тем в селе Заря Выселковского района Краснодарского края в первый класс пойдет всего один ребенок. А на федеральной территории "Сириус" откроют школу, рассчитанную на 1 100 мест, куда перейдут ученики 7-11-х классов школы №38, переполненной в 3 раза. Это позволит ликвидировать на федеральной территории вторую смену.

В Крыму откроется новая школа с преподаванием на русском и крымско-татарском языках в селе Маловидном Бахчисарайского района в рамках нацпроекта "Образование". В Адыгее 1 сентября запустят первую пришкольную уникальную площадку "Кванториум" для дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. В Майкопе откроется центр цифрового образования "IT-Куб", где дети смогут освоить знания и навыки в сфере информационных технологий. В Севастополе в одной из школ сотрудники музея-заповедника "Херсонес Таврический" проведут занятия, посвященные изучению профессии экскурсовода. Программа обучения состоит из 34 занятий продолжительностью один академический час в неделю, она рассчитана на учащихся 6-9 классов.

Новые школы

К 1 сентября в регионах Северного Кавказа запланировано открытие десятков новых объектов образования. В Дагестане в День знаний откроются 7 новых школ, одна из которых примет учеников в селе Эндирей - одном из крупнейших и древнейших населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. В Кабардино-Балкарии откроются новые школы в трех населенных пунктах, в том числе в селе Ново-Ивановское, которое расположено в степной местности и является одним из самых крупных населенных пунктов Майского района республики.

В Северной Осетии учебный год начнется 4 сентября в связи с памятными мероприятиями, посвященными жертвам теракта, который был совершен в Беслане в 2004 году. С 1 по 3 сентября в связи с проведением в республике дней памяти жертв террористического акта в школах пройдут уроки мира, памятные акции и просветительские мероприятия по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

А в Ставропольском крае линейки пройдут только для первоклассников. Сам учебный процесс будет построен с учетом опыта прошлого года в связи с пандемией коронавируса по специально разработанному расписанию уроков. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, посещение столовой также будет осуществляться по отдельному графику.

Линейки в других регионах

Торжественные линейки 1 сентября в Брянской области пройдут для учеников первых и одиннадцатых классов с присутствием одного родителя. Сдавать ПЦР-тесты и предоставлять сертификаты о вакцинации для посещения школ не нужно. В Курской области в школы пойдут около 118 тыс. человек. Для обеспечения безопасности на заседании оперативного штаба приняли решение закрепить за каждым классом отдельные кабинеты. Новый учебный год во всех школах начнется в очном формате. Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий предложил обязать вакцинироваться учителей в случае, если в школе выявят очаг коронавируса.

В Тульской области, где в первый класс пойдут 15,9 тыс. детей, праздничные линейки проведут на открытом воздухе с соблюдением масочного режима. Родителей допустят на мероприятия, но при этом будут контролировать соблюдение социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора. В новом учебном году школы будут работать в очном формате по тем же санитарным нормам, что и в прошлом. По утрам детям и педагогам будут измерять температуру, усилят дезинфекционный режим, за классами закрепят отдельные кабинеты. Пересечение потоков школьников будет сведено к минимуму благодаря специально составленному расписанию.

Массовые мероприятия все еще запрещены в Ярославской области из-за пандемии коронавируса, поэтому 1 сентября школьники из разных классов должны как можно меньше пересекаться друг с другом. "Мероприятия с участием более 50 человек мы проводить не должны, поэтому организуем линейки для первоклассников. Если их мало, например, в сельских территориях, то вместе с одиннадцатиклассниками, если большое количество классов в параллели, то, конечно, отдельно. Все остальные мероприятия для учащихся 2-11-х классов мы директорам школ рекомендуем настоятельно провести в школах, в помещениях, именно по классам", - сообщила журналистам первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

В Смоленске 1 сентября для учеников 1-4-х классов пройдет городской массовый детский праздник "Академия дорожных наук" в рамках реализации городского конкурса проектов "Молодежная инициатива".

В большинстве регионов Уральского федерального округа не отказались от проведения торжественных школьных линеек: в Курганской и Челябинской областях линейки пройдут на открытом воздухе для небольших групп школьников, в Тюменской области линейки пройдут только для первых и одиннадцатых классов. В Ямало-Ненецком автономном округе отказались от проведения общегородских линеек, а в Екатеринбурге пройдут лишь классные часы для каждого коллектива отдельно. В Челябинской области родителям разрешили участвовать в линейках, если те пройдут на открытых площадках, а гости будут в масках. В Ханты-Мансийском автономном округе принять участие в линейке родители смогу лишь при наличии сертификата о пройденной вакцинации от COVID-19, предоставлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или медицинской справки об эпидокружении. Классы составляют списки родителей, желающих посетить мероприятие, и направляет запрос в медицинские учреждения.

Общегородское празднование запланировано лишь в Екатеринбурге. В этом году в центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского планируют масштабно отметить День знаний. Школьников здесь ждут бесплатные необычные опыты на уроке по химии, граффити на интерактивной стене-инсталляции, возможность сыграть в интерактивном школьном оркестре, а родителей - шанс получить консультацию по воспитанию детей от специалистов - логопеда, дефектолога, психолога.