В России начинается второй просветительский марафон "Новое знание"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Второй просветительский марафон "Новое знание" начинает работу в шести городах России.

"С 1 по 3 сентября пройдет II федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний. Организатором марафона выступает российское общество "Знание". В роли лекторов и наставников - свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели", - сообщили журналистам организаторы мероприятия.

В пресс-службе уточнили, что основными площадками мероприятия станут студии в шести городах России, откуда будут организованы трансляции марафона для зрителей. Каждый город представит свой тематический трек: Москва - трек "Знание", Санкт-Петербург - "Спорт", Казань - "Цифровой мир и медиа", Нижний Новгород - "История и культура", Владивосток - "Бизнес", Сочи - "Наука и технологии".

Зрители смогут следить за выступлениями спикеров на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе общества "Знание" во "ВКонтакте".

Программа и спикеры

По данным организаторов, на марафоне запланированы выступления премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецовой, руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой, главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко. Кроме того, секретами своего успеха со зрителями поделятся боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, хоккеист Александр Овечкин, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и другие. "Ожидается участие и зарубежных звезд науки, культуры и искусства, чьи имена пока держатся в секрете", - отметили в обществе "Знание".

"Наш марафон знаний - это уникальный просветительский интенсив, которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности, молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации. "Новое знание" - это лучшая площадка для развития кругозора, бесценный подарок российским школьникам, студентам и всем гражданам ко Дню знаний", - подчеркнул генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

В программе марафона запланированы как лекции, интервью и дискуссии из студий, так и видеоэкскурсии из уникальных мест страны. В ходе марафона пройдут включения из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний, отметили в пресс-службе.

Мероприятия в рамках марафона

В рамках марафона тысячи лекторов, просветителей и наставников отправятся в российские школы и выступят перед детьми на открытых уроках. Инициативу под названием "Поделись своим знанием" поддержат представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций.

Российские школьники и студенты посетят десятки предприятий в формате дней открытых дверей. В ходе этих визитов они смогут не только расширить свой кругозор, но и познакомиться с потенциальными работодателями, отметили организаторы.

Также в рамках марафона с 1 по 4 сентября по всей стране пройдет серия мероприятий "Вперед к знаниям". Участники сообщества "Большая перемена" в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В российских регионах представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами "Знания", рассказали организаторы.

Волонтеры движения "Мы вместе" в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября волонтеры-медики и Российский Красный Крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных территорий проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников, отметили в пресс-службе.

Об обществе "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае, его трансляции в интернете набрали свыше 70 млн просмотров.