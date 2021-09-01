Фестиваль "Цветочный джем" открывается в Москве после двухлетнего перерыва

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем", который в прошлом году отменился из-за ситуации с коронавирусом, вновь открывается в Москве 1 сентября и продлится месяц.

Ландшафтные дизайнеры украсят столицу композициями из самых разнообразных растений. Площадки фестиваля ждут гостей по всему городу - как в центре, так и за его пределами. Некоторые проекты нынешнего "Цветочного джема" - реплики лучших садов фестиваля прошлых лет, другие же будут воплощены впервые.

Так, например, на площади Революции "вырастет" настоящий русский лес - березы, взрослые сосны, ели с шишками, композиции из объемных кустарников и цветов и даже земляника. "Столешников переулок превратится в настоящий южный курорт. Доминантой роскошного сада на этой площадке станет пергола, увитая пышной глицинией и плетистыми розами. В проекте также будут использованы и другие растения юга", - рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

По словам организаторов, на фестивальных площадках гости смогут сделать не только красивые фотографии, но и попробовать летние десерты и блюда, приготовленные по авторским рецептам участниками гастрономической ярмарки "Лето в городе". При этом на всех площадках необходимо соблюдать меры безопасности, связанные с коронавирусом.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль, организованный в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", проходили в столице в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2019 году участники проекта подарили москвичам 42 летних сада, 15 тыс. цветников и четыре новых городских парка. Тогда на фестивальных площадках побывали 7,7 млн жителей и гостей столицы. В 2020 мероприятие не состоялось из-за ситуации с коронавирусом.