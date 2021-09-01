Закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре вступил в силу с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, который возвращает обязательную предзащиту диссертаций и отменяет госаккредитацию программ аспирантуры в российских вузах, вступает в силу с 1 сентября. Новая концепция программ аспирантуры нацелена на усиление научной работы аспирантов и ее результативности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

"Задача аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров. Новая концепция программ аспирантуры нацелена на усиление научной работы аспирантов и ее результативности, а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени", - пояснили в пресс-службе.

Согласно закону, предзащита станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. При этом диплом об окончании аспирантуры будет упразднен - вместо него будет выдаваться заключение о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата наук установленным критериям и свидетельства об окончании аспирантуры.

Кроме того, документ вводит новую модель реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Закон отменяет процедуру госаккредитации программ аспирантуры и адъюнктуры, установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования РФ. При этом образовательные организации, у которых аккредитация истекает до вступления закона в силу, будут считаться аккредитованными.

"Прием в образовательные организации на 2021/2022 учебный год проводится по федеральным государственным образовательным стандартам. Те, кто был принят на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, осваивает программы до окончания нормативных сроков. При этом они могут перейти на обучение по программам аспирантуры в соответствии с федеральными государственными требованиями", - рассказали в Минобрнауки, добавив, что прием на обучение по программам аспирантуры по федеральным государственным требованиям планируется начать с 2022/23 учебного года.

Закон также уточняет, что у обучающихся по программам аспирантуры сохраняются все академические права, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу. Высшие учебные заведения будут организовывать научное сопровождение молодого исследователя до защиты. Порядок сопровождения успешно прошедших итоговую аттестацию по программам аспирантуры определяется Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров. "Оно утверждается постановлением правительства Российской Федерации. Этот документ сейчас находится в разработке", - заключили в министерстве.