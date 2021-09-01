Несколько российских вузов начнут реализовывать сетевые программы обучения с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ряд российских вузов с 1 сентября начинает реализовывать образовательные программы в сетевой форме, предоставляющей обучающимся возможность получения высшего образования с использованием ресурсов нескольких учебных организаций. В пилотном режиме программы начнут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

"В сентябре 2021 года в пилотном режиме несколько вузов начнут реализовывать сетевые программы на основе двух моделей (между вузами и между вузом и колледжем): ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" и ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет"; ФГБОУ ВО "Амурский государственный университет" и ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"; ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова" и ГАПОУ МО "Подмосковный колледж "Энергия", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в Минобрнауки, между образовательными организациями заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Подобная форма сегодня считается одной из перспективных, так как расширяет возможности образовательных организаций в предоставлении качественного образования и обеспечивает обучение с использованием ресурсов нескольких учебных заведений.

Реализовываются программы по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ. К ним относятся, например, "Прикладная информатика", "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов", "Кораблестроение и техническая эксплуатация судов", "Конструкторско-технологическое обеспечение судового машиностроения", уточнили в Минобрнауки.

Ранее на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" президент РФ Владимир Путин предложил совершенствовать систему высшего образования путем создания сетевых университетов. Он пояснил, что по какой-либо одной узкой специальности сложно готовить специалистов в одном месте.