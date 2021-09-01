В школах РФ с 1 сентября перестает быть обязательным для изучения второй иностранный язык

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. С началом нового учебного года второй иностранный язык перестает быть обязательным для изучения в тех классах, которые будут переведены на обучение по обновленным государственным стандартам. Необходимость его преподавания теперь будет определяться учебным заведением с учетом мнения родителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Все зависит от конкретной школы, от того, примет ли образовательная организация решение о переводе конкретного класса на обучение по обновленным ФГОСам, которые предполагают необязательное изучение второго иностранного языка. Это решение принимается школой самостоятельно с согласия родителей", - сообщили в пресс-службе.

Такое решение было принято по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках с учетом оценок многочисленных экспертов и родителей. При этом возможность изучения второго иностранного языка в школах сохраняется, уточнили в Минобрнауки. В частности, он может быть включен в учебные планы в случае его выбора родителями и при наличии необходимых условий в образовательной организации.

Прием на обучение в первые и пятые классы по образовательным программам начальной и основной школы, разработанным на основе обновленных стандартов, будет осуществляться школами с 1 сентября 2022 года. "Поэтому для тех, кто пойдет в 5 класс в 2022 году, второй иностранный точно станет необязательным", - отметили в Минпросвещения.

В прошлом году Минпросвещения отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Решение было принято по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, отмечали тогда в министерстве.

В июле Министерство юстиции зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. Обучение по ним начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году.