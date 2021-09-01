Минпросвещения обновило рекомендации по организации семейного обучения для школьников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения внесло изменения в рекомендации по организации семейного обучения для российских школьников. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 сентября, указано документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, были установлены сроки информирования органов местного самоуправления о переходе ребенка на семейную форму образования: не более 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из школы или не менее чем 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование.

"При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых они проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из организации в связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование", - указано в документе.

По итогам прохождения семейного обучения дети могут пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. Выбор последней остается за родителями или законными представителями, которые также должны воспользоваться рекомендациями органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого они проживают. По их желанию такую школу можно выбрать на один учебный год, на весь период получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации.

"Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более чем одному учебному предмету (курсу) в день. <…> Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из организации, выдается справка", - уточнили в Минпросвещения.

Новые требования будут действовать 6 лет - до 1 сентября 2027 года, указано в приказе Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года.