Около 130 тыс. человек обеспечат охрану правопорядка в День знаний в РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 130 тысяч человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и представители казачества, обеспечат правопорядок в День знаний в России. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника Управления охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мария Кольцова.

"Наряды наружных служб будут максимально приближены к местам проведения праздничных линеек. В обеспечении охраны общественного порядка будут задействованы порядка 130 тысяч сотрудников полиции, коллег из Росгвардии, частных охранных организаций, а также общественных организаций правоохранительной направленности, таких как казачество", - сказала она.

По ее словам, каждая школа будет находиться под физическим прикрытием сотрудников полиции.

В пресс-службе Росгвардии сообщили ТАСС, что всего на охрану правопорядка 1 сентября выйдет более 30 тысяч сотрудников и военнослужащих ведомства. "Военнослужащими и сотрудниками Росгвардии в преддверии нового учебного года проверено более 110 тыс. объектов образования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. В целях исключения неправомерного применения оружия проведены проверки его владельцев и мест его хранения", - говорится в сообщении ведомства.