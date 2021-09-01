В подведомственных заведениях Минкультуры будут обучаться более 60 тыс. студентов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 60 тыс. студентов будут обучаться в этом году в подведомственных Минкультуры России организациях высшего и среднего профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу министерства Ольгу Любимову.

"Сегодня развитие методик преподавания и технологий гармонично соседствует с нашими великими образовательными традициями в области культуры и искусства. Высокий уровень творческого образования поддерживается благодаря нашим уважаемым учителям и преподавателям, их неоценимому вкладу в становление юных талантов. В этом году только в подведомственных Минкультуры России организациях высшего и среднего профессионального образования будут обучаться более 60 тысяч студентов", - заявила Любимова.

Министр поздравила учащихся детских школ искусств, творческих училищ и вузов, а также родителей и педагогов с Днем знаний и началом нового учебного года.

"Традиционно атмосфера начала учебного года наполнена радостью и волнительными надеждами. Ведь это время, когда эмоции летних каникул заполняют учебные аудитории. Это яркие встречи друзей и предвкушение нового этапа на большом увлекательном пути освоения знаний. Впереди много интересных открытий, которые делают школьные и студенческие годы незабываемыми", - отметила она.

Также министр обратилась к первокурсникам. "То, что вы стали непосредственной частью уникального мира художественного образования России - уже большая победа. И вместе с тем ответственность. Важно помнить, что залог творческих достижений - трудолюбие, целеустремленность, готовность к познанию и, конечно, беззаветная любовь к искусству", - добавила Любимова.