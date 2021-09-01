Россия разрешила въезд иностранцам из некоторых стран с отрицательным ПЦР-тестом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Иностранцы, прилетающие в Россию из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, с 1 сентября должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сданного не ранее чем за три дня до прибытия, через приложение "Путешествую без COVID-19". Это следует из постановления главного государственного санитарного врача, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Использование этого приложения с 25 июля стало обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран Евразийского экономического союза.

Требование по использованию приложения не относится к людям, въезжающим в Россию из третьих государств через указанные страны транзитом либо с кратковременной остановкой. Однако такие лица все равно должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, отобранный в течение трех дней до прибытия, а также билеты и посадочные талоны по всему маршруту следования в Россию.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, прибывающие в Россию должны показать результаты тестов именно в работающем приложении. "До поездки рекомендуется сделать принт-скрины экрана телефона с изображением зеленого QR-кода, распечатать их на принтере и на всякий случай иметь с собой при въезде в страну", - рассказали в ведомстве. Данные детей и пожилых людей, у которых нет смартфонов, могут быть размещены вместе в одном приложении на одном устройстве. При этом приложение "Путешествую без COVID-19" может быть установлено не только на телефон, но и, например, на планшет или другую технику с операционными системами iOS версии 10 и выше, Android версии 5 и выше.

В Роспотребнадзоре уточнили, что к системе приложения подключены лаборатории, отвечающие требованиям надзорного ведомства и соответствующих органов других стран. Удобное для сдачи место можно найти в интерфейсе приложения. При отрицательном тесте на COVID-19 в приложение придет зеленый код, с ним можно ехать в путешествие.

О приложении

Приложение "Путешествую без COVID-19" создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы позволить людям, не заразившимся коронавирусом, перемещаться между государствами ЕАЭС в период пандемии. Данное приложение можно скачать в магазинах App Store или Google Play.