В России начнут выдавать свидетельство о смерти в электронном виде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Свидетельство о смерти с 1 сентября граждане смогут получать в электронном виде. Соответствующий приказ "Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи" утвержден Минздравом РФ и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Медицинское свидетельство о смерти оформляется на бумажном носителе или с согласия получателя формируется в форме электронного документа. При формировании медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа согласие получателя оформляется в виде документа на бумажном носителе, составленного в простой письменной форме, подписанного получателем и медработником медорганизации, либо формируется в виде документа в электронной форме с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), <...> подписанного получателем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и аутентификации, а также медработником медорганизации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи", - говорится в документе.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава России, ранее родственники умершего получали бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо было предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. В соответствии с новым приказом с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в ЕГИСЗ в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС.

В приказе также указывается, что оформление медицинского свидетельства о смерти заочно и без личного установления медицинским работником факта смерти запрещается. Приказ вступает в силу с 1 сентября и действует 6 лет. В пресс-службе Минздрава отмечают, что приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени.