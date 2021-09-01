В России при покупке вейпа и кальяна смогут проверять возраст покупателя

Ранее в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции" были внесены поправки, согласно которым несовершеннолетним запрещено продавать не только табачную продукцию, но и никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для ее потребления. Согласно новому приказу, если у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя, он может потребовать у него удостоверение личности. "Утвердить прилагаемый перечень документов, удостоверяющих личность (в том числе личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющих установить возраст покупателя, приобретающего табачную продукцию или никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2027 года", - говорится в документе.

В связи с этим Минздрав заново утвердил перечень документов, удостоверяющих личность, с помощью которых можно определить возраст покупателя. Он по-прежнему включает 13 видов документов, в том числе общегражданский, заграничный, дипломатический и служебный паспорта, водительское удостоверение, удостоверение беженца. Также подтвердить возраст можно при предоставлении паспорта моряка, удостоверения личности военнослужащего или военного билета, паспорта иностранного гражданина, вида на жительство и разрешения на временное проживание в РФ.