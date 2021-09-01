В РФ вступают в силу новые правила оплаты больничных по уходу за детьми

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые правила выплаты больничных по уходу за детьми, которые коснутся порядка 1,5 млн россиян, вступают в силу 1 сентября. Теперь родители, ухаживающие за болеющими детьми, будут получать пособие по нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка независимо от того, на амбулаторном или стационарном лечении находится ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Как оплачивались больничные родителей раньше

До 1 сентября 2021 года пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком выплачивалось при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа родителя, а за последующие дни в размере 50% среднего заработка.

При лечении ребенка в стационарных условиях больничный оплачивался в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. Так, если страховой стаж был менее 5 лет, пособие выплачивалось в размере 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка, от 8 и более лет - 100% среднего заработка.

Продолжительность оплаты больничного

Вступившие в силу правила предполагают, что в случае ухода за больным ребенком до 7 лет больничный выплачивается родителю за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в больнице. При этом максимальная продолжительность оплаты больничного составляет не более 60 календарных дней в год по всем случаям ухода за ребенком во время болезни.

При этом в случае онкологических заболеваний и доброкачественных новообразований, ряда болезней нервной системы, эндокринной системы, костной-мышечной системы и болезней тканей, психических расстройств, болезней органов дыхания, травм и ожогов, требующих длительного лечения, продолжительность выплаты пособие увеличивается до 90 дней.

Больничный родителя ребенка в возрасте от 7 до 15 лет оплачивается за период до 15 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка, при этом общее число дней по больничному не должно превышать 45 дней в году.

Получение пособия другими родственниками

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком гарантирована всем членам семьи, в том числе бабушкам, дедушкам, тетям или дядям, но при условии, что они являются застрахованными лицами, то есть работают по трудовому договору. Если речь идет о ребенке до 8 лет, то пособие будет начисляться в размере 100% среднего заработка в пределах установленных лимитов. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2021 году составляет 74 001 рублей в среднем за месяц.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком в размере 100% среднего заработка будут выплачиваться родителям, ухаживающим за больными детьми до 7 лет. Соответствующий закон о введении выплат был одобрен 19 мая Советом Федерации.